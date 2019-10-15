Radio 3 te invita a disfrutar de un concierto exclusivo de Editors en Amsterdam
- El concierto se celebrará el 24 de octubre en Amsterdam
- Te invitamos a asistir al concierto con vuelo y alojamiento para dos personas
- Solo tendrás que contestar a una sencilla pregunta y dejarnos tus datos
- Puedes participar desde el 16 de octubre a las 13 h. hasta el 20 de octubre a las 23.59 h.
Radio 3 te invita a disfrutar de un concierto exclusivo de Editors en Amsterdam el próximo 24 de octubre, donde presentarán su primer álbum recopilatorio ‘Black Gold’ frente a una audiencia muy limitada. ¡Una ocasión única para disfrutar de la emblemática banda británica!
Bases del concurso
El premio incluye 2 billetes de avión con ida el 24 de octubre y vuelta el 25 de octubre a Amsterdam. Clase turista. Desde Madrid (transportes a Madrid o aeropuerto no incluidos) además de una noche de hotel cercano a la sala.
Importante: este concurso tiene ámbito estatal, por lo que solo podrán participar personas que residan en España. Los traslados entre el aeropuerto y el hotel o desde el lugar de residencia al aeropuerto de origen no están incluidos.
Participa
Para ganar el premio, deberás responder a la siguiente pregunta: ¿Dónde conoció Tom al resto de integrantes de Editors?
Envíanos tus respuestas a participaradio3@rtve.es. Puedes participar desde el 16 de octubre a las 13 h. hasta el 20 de octubre a las 23.59 h.
La mejor respuesta será la premiada y te dará la oportunidad de aisistir al concierto exclusivo de presentación del nuevo álbum de Editors, ‘Black Gold’.
Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años. Tendrás que incluir tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia y un teléfono de contacto. El ganador será contactado a través del correo electrónico. El nombre de la persona ganadora será comunicado posteriormente vía web.
Nuestra política sobre Protección de Datos la puedes consultar en http://www.rtve.es/comunes/politica_privacidad.html