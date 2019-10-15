Radio 3 te invita a disfrutar de un concierto exclusivo de Editors en Amsterdam el próximo 24 de octubre, donde presentarán su primer álbum recopilatorio ‘Black Gold’ frente a una audiencia muy limitada. ¡Una ocasión única para disfrutar de la emblemática banda británica!

Portada de 'Black Gold' de Editorsrne

Bases del concurso El premio incluye 2 billetes de avión con ida el 24 de octubre y vuelta el 25 de octubre a Amsterdam. Clase turista. Desde Madrid (transportes a Madrid o aeropuerto no incluidos) además de una noche de hotel cercano a la sala. Importante: este concurso tiene ámbito estatal, por lo que solo podrán participar personas que residan en España. Los traslados entre el aeropuerto y el hotel o desde el lugar de residencia al aeropuerto de origen no están incluidos.