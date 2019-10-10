El festival Periferias celebra su 20 ª edición

El festival oscense Periferias celebra este año nada menos que su 20 ª edición. En esta ocasión Periferias tratará el concepto de RAÍCES Y CABLES. Y por tanto, este año Periferias hará especial hincapié en la interconexión entre lo etno y lo tecno, entre la naturaleza y la tecnología, entre la ecología y la ciencia, entre lo natural y lo artificial, entre el pasado y el futuro.

La idea que vehiculará esta próxima edición del festival parte de las teorías desarrolladas por el pensador norteamericano Erik Davis en su ensayo “Roots and Wires” (Raíces y Cables), en el que exponía precisamente las posibilidades de esta intersección a través de una bella metáfora, que entrelaza las raíces de la tierra con los cables de la tecnología actual.