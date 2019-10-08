Frecuencias invierno

Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura de Radio Exterior de España, de lunes a viernes, son las siguientes:

- África y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros, de 16 a 24 horas UTC.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros, de 19 a 03 UTC.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros, de 19 a 03 UTC.

- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros, de 16 a 24 horas UTC.

Y los sábados y domingos:

- África y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros, de 15 a 23 horas.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros, de 15 a 23 horas.

- América del norte y yGroenlandia, 9.690 Khz, banda de 19 metros, de 15 a 23 horas.

- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros, de 15 a 23 horas.

Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente. Estos son los satélites:

Eutelsat Hotbird 13B: frecuencia 12.302,88 MHz. Polarización vertical.

frecuencia 12.302,88 MHz. Polarización vertical. Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical. Asiasat 5: frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal.

frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal. Eutelsat 8 West B: frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda.

frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda. Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Radio Exterior de España se escucha en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.

Existen además aplicaciones para teléfonos y tabletas.