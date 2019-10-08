Cambio de hora, cambio de frecuencias
- Desde el domingo 27 de octubre
Con motivo del cambio al horario de invierno, desde el próximo 27 de octubre, Radio Exterior de España cambia sus frecuencias de emisión en Onda Corta.
Para África Occidental y Atlántico sur, Oriente Medio, Índico y Gran Sol, de lunes a viernes, desde las 16 horas hasta las 24 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), es decir, de 17 a 01 hora oficial española.
Frecuencias de emisión:
- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros.
- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.
Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmitirá en onda corta, de lunes a viernes, de 19 a 03 horas UTC, es decir, de 20 a 04 hora oficial española.
Frecuencias de emisión:
- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.
- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros.
Los sábados y domingos, el Canal Internacional de RNE transmitirá su señal de 15 a 23 horas UTC, es decir, de 16 a 24 hora oficial española. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:
- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz, banda de 25 metros.
- América del sur, 11.940 Khz, banda de 11.940 metros.
- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31metros.
- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.
Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente:
SES Astra 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.
Hispasat 1E: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.
Asiasat 5: frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal.
Eutelsat 8 West B: frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda.
Intelsat Galaxy 23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.
Radio Exterior de España se oye en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.
Existen además aplicaciones móviles (poner enlace para app de Apple o Android) para aplicaciones móviles, como teléfonos y tabletas. Y desde cualquier municipio y provincia de España se puede disfrutar, a través de la televisión, de Radio Exterior de España por TDT.