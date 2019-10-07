El Columpio Asesino y Viva Suecia en la Fiesta 25º aniversario de Mondo Sonoro

El Columpio Asesino y Viva Suecia completan el cartel de la Fiesta 25.º aniversario de Mondo Sonoro, que se celebra el próximo jueves 7 de noviembre en La Riviera de Madrid a partir de las 20h.

Estos dos nuevos nombres se suman a los de Hinds y Bejo, anterioremente confirmados. Esta fiesta es la culminación de las actividades con las que la publicación Mondo Sonoro está celebrando este 2019 su 25º aniversario. Cuatro nombres de la escena independiente española en un concierto que cuenta con la colaboración de Radio 3.

De esta forma Mondo Sonoro cambia la perspectiva de esta fiesta de aniversario en la que da protagonismo al momento presente de nuestra escena, mientras en su 20º aniversario quiso centrarse en las bandas que habían crecido en paralelo a la publicación.

Las entradas están ya a la venta por 20€ con gastos incluidos.