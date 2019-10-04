Radio 3 te invita a ver a Foals en concierto en Londres
- El concierto se celebrará el 18 de octubre en Londres
- Te invitamos a asistir al concierto con vuelo y alojamiento para dos personas
- Solo tendrás que contestar a una sencilla pregunta y dejarnos tus datos
- Puedes participar desde el 4 de octubre a las 13.00h hasta el 13 de octubre a las 23.59 h
El viernes 18 de octubre se publicará el nuevo disco de Foals. Esa misma noche, la banda británica presentará en directo las canciones del álbum, titulado Everything not saved will be lost – Part 2. Este trabajo es la continuación de la primera parte, que Foals publicaron el pasado mes de marzo tras una pausa de cuatro años.
Con motivo de este lanzamiento, Radio 3 te da la oportunidad de asistir con el acompañante que elijas al evento de presentación de este nuevo disco en Londres. ¿Quieres ver a la banda liderada por Yannis Philippakis tocar sus nuevas canciones? ¡Participa!
Bases del concurso
El premio incluye dos billetes de ida y vuelta en clase turista desde el aeropuerto más próximo a la ciudad del ganador (según conveniencia y disponibilidad de vuelos) a Londres. También ofrecemos una noche de hotel (categoría mínima 4 estrellas) en una habitación doble con régimen de alojamiento y desayuno.
Importante: este concurso tiene ámbito estatal, por lo que solo podrán participar personas que residan en España. Los traslados entre el aeropuerto y el hotel o desde el lugar de residencia al aeropuerto de origen no están incluidos.
Participa
Para ganar el premio, deberás responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nexo de unión entre la primera parte y la segunda de Everything not saved will be lost?
Envíanos tus respuestas a participaradio3@rtve.es. Puedes participar desde el 4 de octubre a las 13.00h hasta el 13 de octubre a las 23.59 h.
La mejor respuesta será la premiada y te dará la oportunidad de aisistir al evento de presentación del nuevo disco de Foals el 18 de octubre. El concierto tendrá lugar en la House of Vans, situada en Arches, 228-232 Station Approach Rd en Londres.
Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años. Tendrás que incluir tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia y un teléfono de contacto. El ganador será contactado a través del correo electrónico. El nombre de la persona ganadora será comunicado posteriormente vía web.
Nuestra política sobre Protección de Datos la puedes consultar en http://www.rtve.es/comunes/politica_privacidad.html