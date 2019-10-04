Radio 3 te invita a ver a Foals en concierto en Londres

El viernes 18 de octubre se publicará el nuevo disco de Foals. Esa misma noche, la banda británica presentará en directo las canciones del álbum, titulado Everything not saved will be lost – Part 2. Este trabajo es la continuación de la primera parte, que Foals publicaron el pasado mes de marzo tras una pausa de cuatro años.

Con motivo de este lanzamiento, Radio 3 te da la oportunidad de asistir con el acompañante que elijas al evento de presentación de este nuevo disco en Londres. ¿Quieres ver a la banda liderada por Yannis Philippakis tocar sus nuevas canciones? ¡Participa!

Bases del concurso El premio incluye dos billetes de ida y vuelta en clase turista desde el aeropuerto más próximo a la ciudad del ganador (según conveniencia y disponibilidad de vuelos) a Londres. También ofrecemos una noche de hotel (categoría mínima 4 estrellas) en una habitación doble con régimen de alojamiento y desayuno. Importante: este concurso tiene ámbito estatal, por lo que solo podrán participar personas que residan en España. Los traslados entre el aeropuerto y el hotel o desde el lugar de residencia al aeropuerto de origen no están incluidos. Portada de 'Everything not saved will be lost: Part 2', de FoalsWARNER MUSIC