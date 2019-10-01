La VI edición de los Premios Fest abre su fase de votaciones

Más de 170 festivales competirán por hacerse con su premio entre las 12 categorías propuestas por la organización para 2019, en una edición que ha conseguido la cifra de inscripciones más elevada hasta la fecha y que apuesta, un año más, por la constante renovación y especialización tanto en las diferentes categorías, actualizadas edición tras edición tanto por las nuevas demandas del sector, como por parte de el jurado profesional.

Terminado el período de inscripción para los diferentes agentes de la industria, comienza ahora el turno del público, que puede emitir sus votos a través de http://premiosfest.com/votaciones-publico/. El plazo para participar está abierto hasta el próximo viernes 11 de octubre a las 00:00.