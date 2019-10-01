Brunch -In the Park confirma a Fatboy Slim

El exitoso festival de música electrónica ha confirmado una fecha extra el 27 de octubre con Fatboy Slim.

Después de rebautizarse artísticamente como Fatboy Slim a mediados de los noventa, Norman Cook -ex bajista del grupo Housemartins- consiguió aproximar la música electrónica a un público multitudinario, transformando automáticamente sus canciones en objetivo fácil para innumerables DJ y en instrumento fundamental para encender el las pistas de baile de los clubes y festivales más importantes del mundo.

Este formato veraniego, como cada año contará con más opciones de comida gourmet ampliadas, más variedad de actividades para el programa Petit Brunch con hinchables acuáticos, un escenario para los más pequeños, tirolina y muchas cosas más. El festival ampliará también la sección de market donde diseñadores y artistas emergentes venderán sus productos.