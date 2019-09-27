FeminaJazz, un festival de jazz protagonizado por mujeres
- Se celebrará del 3 al 5 de octubre en diversos locales de Madrid
- Contará con Portugal como país invitado
RTVE.es
FeminaJazz nace con la vocación de crear una plataforma que contribuya a la promoción, desarrollo y difusión del jazz en femenino, generando una itinerancia que favorezca el intercambio artístico y profesional.
El festival se celebra anualmente en distintas ciudades, contando siempre con un país invitado. Así, en este primer año 2019, FeminaJazz se ha celebrado ya en Olot los días 3 y 4 de mayo y en Cádiz el día 26 de Julio. La próxima cita será en Madrid, los días 3,4 y 5 de octubre.