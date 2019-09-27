Los conciertos de Días Nórdicos llegan en octubre a Madrid

Lllega a Madrid la décima edición de Días Nórdicos. En esta ocasión los conciertos serán entre el jueves 3 (Sandra Kolstad en solitario, de Noruega), sábado 6 (Simón Lynge, de Groenlandia, y Sons Of Fortune, de Islas Feroe) y domingo 7 de octubre (Plutos’s Baby, de Islas Åland, e Ida Wenoe, de Dinamarca) en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.

Además, el viernes 4, la noruega Sandra Kolstad, también en solitario, se presentará en Covarrubias (Burgos), en el marco de las actividades de «Notas de Noruega».