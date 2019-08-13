El 'Rototom' un año más en Radio 3

Los días sábado 17 y domingo 18 de agosto desde las 22horas hasta las 2 de la madrugada emisión en directo en Radio 3 de algunos de los conciertos del festival más importante de música jamaicana de Europa: Rototom Sunsplash Reggae Festival.

Por décimo año consecutivo desde que recaló en España, el equipo de Radio 3 se desplaza hasta Benicassim para emitir en directo dos días de vibraciones musicales jamaicanas con los comentarios de Miguel Caamaño y José Manuel Sebastián.

Con los oídos puestos en el Escenario Principal, llegarán con dichas vibraciones artistas como Busy Signal y su característico estilo a medio camino entre el Reggae y el Dancehall, Sevana y su sedosa voz o el debut del grupo madrileño Emeterians en dichas tablas, como primera piedra de toque de una edición centrada en el medio ambiente con el claim inequívoco de #StandupforEarth.

Entrevistas, glosas del resto de áreas, compromiso, mensaje y, sobre todo, cultura en ocho horas de radio desde las diez de la noche hasta las dos de la madrugada que no hacen sino constatar el camino juntos que se lleva trazando desde hace una década entre Rototom y Radio 3. One Love!