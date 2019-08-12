Radio 3 te acerca lo mejor de La Mar de Músicas

Radio 3 ofrece de nuevo lo mejor de La Mar de Músicas con un programa especial de 3 horas el 16 de agosto de 23.00 a 02.00 conducido por Lara López en el que se repasarán algunos de los mejores momentos del Festival en su edición 2019.

Así, ofreceremos parte de la única actuación en España de la genuina Elza Soares, contaremos con el saxofonista mejor considerado de la nueva escena del jazz, Kamasi Washington, con el joven cantante de Nueva Zelanda, Marlon Williams o el estreno absoluto del nuevo proyecto de Refree, junto a Lina​.

Escucharemos también los sonidos del país invitado en su vigesimoquinto cumpleaños, Portugal, mucho más allá del fado: con Luisa Sobral, Dead Combo, Dino D´Santiago, Pongo, Rui Massena o María de Medeiros sin olvidar la imponente voz de Mariza.​

Este especial de Radio 3 en La Mar de Músicas ofrecerá parte del viaje musical por el mundo que es cada edición, que este año cuenta con otros artistas de diferentes partes del planeta, como los chilenos de Pascuala Ilabaca y Fauna, los turcos de Gaye Su Akyol o los rumanos de la Fanfare Ciocarlia.​