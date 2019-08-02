Una vez concluido el plazo de presentación al Premio de Teatro Margarita Xirgu, y tras el razonable período de tiempo para la recepción de posibles trabajos con la fecha del matasellos del 27 de junio, fecha de la conclusión del concurso, informamos que se han presentado 84 obras a la XXVII edición de este premio iberoamericano, aunque la gran mayoría de los guiones radiofónicos recibidos proceden de España.

Durante los meses de agosto y septiembre se van a revisar las obras presentadas para determinar cuales se ajustan a las bases del concurso y concurren finalmente al Premio Margarita Xirgu 2019. Tras esta fase, se elegirá el jurado y se realizarán los oportunos trámites para seleccionar el guion radiofónico ganador.

Oportunamente se comunicará la obra vencedora y su autoría.

Radio Exterior de España y Radio Nacional de España han convocado la XXVII edición del Premio de Teatro Radiofónico Margarita Xirgu con la colaboración de la Fundación Bancaria la Caixa, con el propósito de distinguir al mejor guion radiofónico dramático y con el objetivo general de incentivar la creación radiofónica iberoamericana.