Más Sonorama que nunca en Radio 3
- Escúchalo el jueves 8, viernes 9 y sàbado 10 de 8 de 13 a 16 h. y de 22 a 02 h.
- El domingo de 11 de 13 a 16h.
La edición 2019 del Sonorama trae varias novedades. Por ejemplo, el estreno de un nuevo recinto para los conciertos de noche, más amplio y
cómodo que el utilizado hasta ahora y muy cerca de él. También se ha habilitado un nuevo escenario, el Urban Stage, donde tendrán cabida
propuestas más relacionadas con el trap, el soul sintético y el rap como las de Cupido, Zazo & Gxurmet o Delaporte.
Y, por último, se celebrarán dos conciertos muy especiales en la Iglesia de Santa María, para un reducido aforo de 300 personas, buscando un ambiente muy distinto al de un festival de verano clásico como es el celebrado en Aranda de Duero, Burgos, desde 1998. Esos dos conciertos los darán Holly Miranda, el viernes 9, y Joan As Police Woman, el sábado 10. Ambos a las 13:00 horas.
El corazón del Sonorama seguirá siendo la Plaza del Trigo, donde está situado el Escenario Radio 3, donde de jueves a domingo tendrán lugar varios conciertos ya programados como los de Sierra, Olivia, The Levitants o Veintiuno, entre otros, y muchas sorpresas aún no anunciadas. Otros años esos grupos no anunciados han sido Izal o Lori Meyers, sin ir más lejos. Como siempre, serán conciertos gratuitos que empezarán todos los días a las 12:00.
Sonorama 2019
Este año los conciertos de la tarde-noche cuentan con un cartel que se nos antoja más completo que en anteriores ediciones. Hay grandes estrellas del pop nacional, auténticos históricos como Javier Gurruchaga al frente de La Orquesta Mondragón, Fangoria o Nacho Cano, y verdaderas referencias del indie patrio como Love of Lesbian o Miss Cafeína, además de nombres consagrados como Australian Blonde, Delorean, Fuel Fandango, Depedro, Morgan y un larguísimo etcétera.
Otra característica especial de Sonorama 2019 la encontramos en la interesante oferta internacional que presenta el cartel conformada por nombres como Javiera Mena, Deacon Blue, The Vaccines y, entre otros, Crystal Fighters.
Radio 3 estará presente con su ya citado escenario en la Plaza del Trigo y con una amplia cobertura que arrancará el jueves 8 de 13 a 16 h. y de 22 a 02 h. Este esquema se repetirá tanto viernes 9 como sábado 10 y para el último día, el domingo 11, solo habrá una conexión, la matutina, de 13 a 16h. Sonorama 2019 se celebra en Aranda de Duero, Burgos, del 7 al 11 de agosto.