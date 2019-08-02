Más Sonorama que nunca en Radio 3

La edición 2019 del Sonorama trae varias novedades. Por ejemplo, el estreno de un nuevo recinto para los conciertos de noche, más amplio y

cómodo que el utilizado hasta ahora y muy cerca de él. También se ha habilitado un nuevo escenario, el Urban Stage, donde tendrán cabida

propuestas más relacionadas con el trap, el soul sintético y el rap como las de Cupido, Zazo & Gxurmet o Delaporte.

Y, por último, se celebrarán dos conciertos muy especiales en la Iglesia de Santa María, para un reducido aforo de 300 personas, buscando un ambiente muy distinto al de un festival de verano clásico como es el celebrado en Aranda de Duero, Burgos, desde 1998. Esos dos conciertos los darán Holly Miranda, el viernes 9, y Joan As Police Woman, el sábado 10. Ambos a las 13:00 horas.

El corazón del Sonorama seguirá siendo la Plaza del Trigo, donde está situado el Escenario Radio 3, donde de jueves a domingo tendrán lugar varios conciertos ya programados como los de Sierra, Olivia, The Levitants o Veintiuno, entre otros, y muchas sorpresas aún no anunciadas. Otros años esos grupos no anunciados han sido Izal o Lori Meyers, sin ir más lejos. Como siempre, serán conciertos gratuitos que empezarán todos los días a las 12:00.