Curso del 79: 40 de los mejores álbumes editados en 1979

Este verano, entre el 5 y el 27 de agosto -y a lo largo de 14 episodios- los habitantes de El sótano van a rescatar 40 de los mejores álbumes editados en 1979 y vinculados a los sonidos del punk rock, el power pop o el rocknroll.

“Curso del 79” es una colección de programas que busca recordar, repasar y reivindicar algunos de los mejores o más emblemáticos discos editados hace exactamente 40 años.

En 1979 el concepto del punk primigenio ya se había difuminado; algunos de los pioneros seguían su trayectoria, unos fieles a su idea original pero otros intentando reinventarse y huyendo de la repetición. Simultáneamente, muchas otras bandas de segunda hornada se incorporaron al movimiento y abrieron nuevos caminos, los más oscuros o experimentales se aglutinaron en un saco conocido como post-punk.

Ese año, además, se editaron buenos discos desde Canadá, Irlanda, Francia, Australia o España. Aunque el concepto de melodías y energía guitarrera tuviera muchos precedentes en los años 70, fue en 1979 cuando explotó lo que se conoció como power pop. También fue el gran año para el revival mod en Reino Unido, con bandas nacidas a la estela de The Jam.

Por otra parte la new wave británica quedó plenamente consolidada gracias a artistas procedentes de la escena del pub rock, y fue en ese mismo año cuando surgió la primera oleada del ska revival gracias a las bandas del sello 2-Tone.

Seguro que se quedan en el tintero unos cuantos discos que deberían aparecer en la serie, pero todos los que figuran en este 'Curso del 79' son álbumes que merecen su lugar en la historia del rocknroll. Te esperamos en el El Sótano a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, en Radio 3.