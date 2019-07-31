Imagina Funk regresa a Radio 3

El Funk ha regresado un año más a la Sierra Mágina de Jaén con el festival Imagina Funk, que tuvo lugar el 26, 27 y 28 de julio. Esta es ya su decimosegunda edición (#TAKE12), con la que vuelven a traernos lo mejor de la música negra.

Bandas de funk y de soul llegadas de diferentes partes del mundo tocaron en la Plaza de Toros del municipio de Torres, en la Sierra Mágina. Un cartel conformado por la banda británica Mamas Gun, los estonios Lexsoul Dancemachine, los australianos Vaudeville Smash, los madrileños Cosmosoul, los jienenses Maldito Swing, la banda de Ghana Kyekyeku & Ghanaloque, el nigeriano Femi Kuti y los cubanos Cimafunk.

Además, este #Take12 del festival quiso reivindicar a la mujer en la música, y evidentemetne en lo que respecta a la música negra. Por eso, la banda de la jam session que irrumpe todos los años en el camping del festival, estuvo compuesta exclusivamente por mujeres. Ellas tocaron en directo también las bases para la II Batalla de Gallos de Imagina Funk, en la que jóvenes llegados de diferentes puntos de la Península se han disputado el primer premio.

Este sábado 3 de agosto, Laura Martínez y Ángela Ruiz te hacen un repaso de lo mejor de un festival con un resumen especial de tres horas que comenzará a las 22h. Lo podrás escuchar en directo en Radio 3, en la web o a través de nuestra App.