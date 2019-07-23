Radio 3 te acerca el Low 2019

Apuraremos julio, el mes de los festivales, desde Benidorm. El Low se enfrenta a una nueva era tras el impulso de su décimo aniversario y allí va a estar Radio 3 para contartelo.

Del viernes 26 al domingo 28 de julio, Radio 3 te acerca en directo desde Benidorm esta nueva edición del Low que llega encabezado por New Order en su noche de sábado. Leyrendas indiscutibles de la música independiente que nos sumergirán, en la noche del sábado, en la oscuridad y el baile de los éxitos que granan su carrera.

Además, la épica de Foals, una de las bandas europeas más importantes que llegarán el viernes con un disco recién publicado, y su segunda parte prevista para la vuelta del verano. También los divertidísimos The Vaccines, los referentes del pop electrónico Cut Copy o la elegancia dance de <<rinôçérôse>>. Y desde casa, Vetusta Morla reinarán la noche del domingo presentado su nuevo disco y dejando constancia una vez más de por qué son la banda nacional más importante de la última década. Más saber hacer con Fangoria, que celebrarán, también el domingo, 30 años sobre los escenarios.

Solo algunos nombres de un cartel muy apetecible que te espera viernes 26, sábado 27 y domingo 28 desde las 22:00 en Radio 3.