Fatboy Slim inaugura con baile el 25º aniversario del FIB

La gran fiesta del 25 aniversario del FIB ha empezado a cocinarse a fuego lento con un único escenario de directos funcionando y otro mas dedicado a sesiones de Djs. Así las cosas estaba claro que el rey de la noche sería Fatboy Slim, maestro legendario en ese complicado arte de conducir al cuerpo a un estado de baile irrefrenable. Ha cumplido lo que su leyenda prometída y ha puesto el recinto patas arriba desde el primer minuto con un show de baile sin descanso en el que, sin darte cuenta, te ves envuelto en la fiesta más absoluta.

Fontaines D.CPau Bellido

El recinto de esta fiesta de 25 aniversario lo abrían Novio Caballo en calidad de anfitriones. Los castellonenses son guitarrazos y baile, justo lo que le pides a un festival, pero además lo son todo a la vez. Les tomaban el testigo los recién llegados Fontaines DC, unos de los mejores debutantes del año gracias a la ironía, la concisión y la energía que han condensado en Dogrel. Es el disco que han puesto de manera fugaz sobre el escenario del FIB y nos han dado un argumento más para seguir enganchados a su sonido.

La sombra de Travis Scott con Action Bronson El largo retraso que se ha vivido con Action Bronson ha traído al recuerdo de los fibbers el mal sabor de boca de Travis Scott el año pasado, cuando se retrasó más de media hora y su show se quedó reducido a la mitad. Este viernes el chef y rapero se ha dejado más de 45 minutos de su show por problemas de sonido y cuando por fin ha salido al escenario estaba visiblemente enfadado. KodalinePau Bellido Bastante mejor rollo han desprendido Kodaline como punto perfecto intermedio entre Coldplay, Oasis y Ed Sheeran. Ellos sí que han debido pensar que jugaban en casa porque la presencia de irlandeses en este arranque un tanto a medio gas ha sido más que notable.