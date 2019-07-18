Radio 3 en directo desde Pirineos Sur 2019

Un año más Radio 3 se pone las botas de montaña y sube al Valle de Tena para llevaros a casa el Festival Pirineos Sur.

“Fue en 1992 cuando sobre las aguas del embalse de Lanuza se iniciaba un diálogo entre culturas en forma de festival”, así lo describe la organización de esta 27ª edición de Pirineos Sur.

Este año hay muchas novedades, nuevos escenarios, nuevas propuestas, pero también se mantienen los proyectos que han hecho de este festival un punto de encuentro de amigos y familias que esperan cada año al mes de julio para reencontrarse y disfrutar de la música, la cultura y la naturaleza.

Novedades en 2019 El escenario flotante de Lanuza incorpora algunas novedades, como unos pequeños conciertos en la carpa de la “gastronomía”, que amenizará al público antes de las actuaciones principales en el escenario del Lago. Nombres como Morgan, The Waterboys, Fino Oyonarte, Echo & The Bunnymen, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Lee “Scratch” Perry, Martirio & Chano Domínguez o Toquinho & Silvia Pérez Cruz se subirán a este escenario flotante.

Un crisol de actividades Durante el día el pueblo de Sallent de Gállego es un auténtico crisol de actividades: sus mercados del mundo, sus pasacalles, talleres, conferencias, teatro sobre ruedas, circo o exposiciones. Además, este año se incorpora una nueva actividad muy atractiva: una “Vegetal Jam”. Se trata de una experiencia en la naturaleza que aprovechará los paisajes de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, para proponer a los visitantes una inusual combinación de paseo por lugares del entorno con el añadido de poder disfrutar de un concierto matinal durante los fines de semana al aire libre, en la pradera de la ermita de Santa Elena o en las estaciones de Panticosa y Formigal.