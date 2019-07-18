Contemporánea despide a Álex Cooper en su 24ª edición en Alburquerque

Las Laderas del Castillo de Alburquerque, en la provincia de Badajoz, se preparan para recibir la 24ª edición del festival Contempopránea. Este año se celebrará los días 18, 19 y 20 de julio, con un nombre que destaca sobre los demás: Álex Cooper.

El músico leonés se despedirá de los escenarios tras 30 años de carrera musical al frente de Los Flechazos y Cooper. En la que será su séptima actuación en el festival pacense, Álex compartirá cartel con Zahara, Second, Viva Suecia, El Columpio Asesino o Ángel Stanich.

También se apuntan al Contempopránea 2019 bandas de formación más reciente en plena explosión: Carolina Durante, Full, Cariño, Melenas o los argentinos Las Ligas Menores. A ellos se suman los nombres de Hazte Lapón, Apartamentos Acapulco, Dolorosa, Axolotes Mexicanos, Kokoshca, Alexanderplatz y "los nombres del futuro del pop", según el festival: Confedi de Odio, Salvador Tóxico, Delrey y Nuevos Tiempos Romanos.

Del 18 al 20 de julio, prepárate para nuevas emociones por en Contempopránea 2019.