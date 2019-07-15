25 años del FIB en Radio 3

El Festival Internacional de Benicàssim cumple 25 años y lo hará con la presencia de la radio que, desde el principio, ha sido emisora oficial del encuentro musical pionero de este tipo de citas en nuestro país: Radio 3.

Fatboy Slim, Lana del Rey, Kings Of Leon, Vetusta Morla, The 1975’s, Franz Ferdinand, Kodaline, La M.O.D.A., Carolina Durante, George Ezra, Black Lips y Belako, entre otros muchos, dan forma al cartel de este cumpleaños que en Radio 3 celebraremos por todo lo alto para ofrecerte lo mejor de esta edición.

180 grados 180 grados - FIB 2019 - 18/07/19 rne audio

Los días 18, 19, 20 y 21 de julio estaremos en tierras castellonenses con una programación especial a partir de las 22h –excepto el jueves, 18 de julio, que dará comienzo a las 23h- que conducirán Julio Ruiz, Virginia Díaz y Leyre Guerrero.

¡Radio 3 te espera en el FIB '19!