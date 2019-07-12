Vive la experiencia Sónar con Radio 3

Sónar marca el ritmo de la música y de las nuevas tecnologías en su edición número 26, que se celebra del 18 al 20 de julio en Barcelona. Bad Bunny, Disclosure, Holly Herndon, Bad Gyal, Peggy Gou o Maya Jane Coles -junto a la reciente incorporación de Stormzy- son algunos de los nombres de un cartel que, como cada año, pretende representar lo más vanguardista de la escena musical. Radio 3 estará allí para que vivas la experiencia Sónar desde donde quieras en formato multimedia.

El jueves 18 y viernes 19 escucha en directo, en Siglo 21, las primeras horas del festival. El sábado, 20 de julio, Lapsus también trasladan su espacio al stand de Radio 3 en la Fira Montjüic. Además te ofreceremos ediciones especiales de El Laberinto de Herny Saiz, TransMúsica Express, El Gran Quilombo y Todos Somos Sospechosos.

En la web de Radio 3 te ofrecemos los mejores conciertos de Sónar 2019 en videostreaming Además, en Radio 3 Extra podrás encontrar, cada día, un resumen de cada jornada, con una selección de actuaciones y con los momentos más especiales del congreso de tecnología y creatividad de Sonar+D