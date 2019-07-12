Radio 3 viaja a los mejores festivales este verano

Un verano más, Radio 3 se traslada a los mejores festivales para compartir con los oyentes la pasión de la música en directo: Benicàssim, Sónar, Sonorama o DCODE serán algunas de las paradas de la emisora dedicada a la cultura y a la música de calidad.

El Festival Internacional de Benicàssim, pionero en nuestro país y que celebra su 25 aniversario, se emitirá en directo desde el jueves 18 al domingo 21. Radio 3 será testigo de la música de sus escenarios ofreciendo en directo las actuaciones de Vetusta Morla, Fatboy Slim, Lana del Rey o Carolina Durante, entre otros.

Coincidiendo en las fechas, este año se celebra el festival de música electrónica Sónar, del que Radio 3 también es su medio oficial. La plataforma audiovisual Radio 3 Extra emitirá los conciertos y producirá un programa en video diario con toda la información del festival barcelonés.

La emisora también emitirá en directo el festival Low de Benidorm, con las actuaciones de New Order, Fangoria y La Casa Azul, entre otros.

Festivales de todos los géneros La ruta por los festivales más destacados continuará por los escenarios del Sonorama de Aranda de Duero, el Rototom de Benicàssim, pasando por Pirineos Sur, La Mar de Musicas, Imagina Funk de Jaen, Noroeste de A Coruña, Jazz de San Javier, el de Blues de Bejar, En Clave de Agua de Soria, y para terminar el verano, el directo desde DCODE de Madrid. Una temporada de verano repleta de música en directo que Radio 3 comenzó emitiendo el Cruïlla de Barcelona. Además del Vida de Vilanova i la Geltrú o el Tomavistas de Madrid. Festivales Festivales - Especial Tomavistas 2019 - 01/06/19 rne audio