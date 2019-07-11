Eric Bobo, Jota Mayúscula y Niña Coyote eta Chico Tornado en el festival O Marisquiño

La música volverá a ser protagonista destacada de la XIX edición de O Marisquiño en la que estará presentes grandes referencias de la música urbana como el estadounidense Eric Bobo, ex miembro de la mítica banda Cypress Hill y colaborador de Beastie Boys, que traerá a Vigo su explosivo show de hip hop.

La música urbana nacional contará con una amplísima representación de estilos, desde el rock al trap, pasando por el punk y la electrónica con figuras tan destacadas como los donostiarras Niña Coyote eta Niño Tornado, el madrileño Jota Mayúscula, la catalana AWWZ, o el vigués Kyotto.

Los conciertos tendrán lugar en tres escenarios distintos, cada uno con una personalidad musical propia. Las actuaciones principales tendrán lugar en la Plaza de la Estrella, mientras que en la zona del Tinglado se ubicará el escenario Sunset en colaboración con Jägermusic, Radio 3 y G-Shock y Gures y en la zona del Village (frente al centro comercial A Laxe) tendremos el espacio Dub Corner, dedicado a la música jamaicana con el sonido atronador de Skank-Fu Hi-Fi y la presencia de diversos invitados.