Disfruta el Vida Festival en Radio 3

Radio 3 acude al Vida festival por sexta edición consecutiva. El festival, heredero del Faraday Festival, lleva años ubicado como una de las apuestas seguras del verano. Su apuesta se asienta sobre una Masía que preside el lugar donde se realiza el evento, que invita a adentrarse en una parte boscosa para visitar algunos de los escenarios.

Andrew Bird, M. Ward, Father John Misty, St. Vincent o Phoenix son algunos de los principales cabezas de cartel que han pasado por Vilanova en otras ocasiones. Este año, vuelven a mezclar la guitarra de palo de José González con la electrónica analógica de Hot Chip. La desgarradora fuerza de Sharon Van Etten, la psicodelia metódica de Temples, la violencia musical de Fontaines D.C, la verborrea desbocada de Sleaford Mods, o el certero repertorio de Kevin Morby han hecho que este Vida no se haya resentido demasiado tras anunciar la cancelación de uno de us cabezas de cartel, Beirut.

Australia y Nueva Zelanda estuvieron en el punto de mira de este festival, con un buen puñado de nombres que tienen proyectos bien recomendables como Marlon Williams, Julia Jacklin, Stella Donelly o Didirri. Todo esto sumado a la oferta española, con nombres como El Petit de Cal-eril, Cala Vento, Hidrogenesse, Ortiga o Carolina Durante han hecho de este Vida un festival de lo más pimpante.

Radio 3 te ofrecerá algunas de estas actuaciones el próximo sábado a las 12 hrs. Con Gustavo Iglesias y Ángel Carmona.