Un año más llega la fiesta de graduación de la Promoción 19 de Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona.

Celebramos el fin de curso y la llegada del verano con las bandas de la Promoción 19. Disfrutaremos de algunos de los temazos que nos han ido presentando semana a semana durante toda esta temporada muchos de los grupos más prometedores del panorama nacional. Como todo fin de curso que se precie, hay que recompensar el esfuerzo con un fiestón al que te invitamos.

La orla de la Promoción 19 de 'Hoy Empieza Todo'rne

Este miércoles 10 de julio desde la Sala El Sol de Madrid (Calle de los Jardines, 3) te aseguramos la diversión con: Cariño, las reinas del vespino, con el el trío de Getafe Nevver, comeremos 'Arroz con cosas' con Camellos, la sevillana María Yfeu volverá a deslumbrarnos, Nebraska nos traerá aventuras de todas partes, Colectivo da Silva nos acerca una extrañísima nostalgia por 'Marina D’Or', Kids from Mars aportará el punto más joven al lugar con su 'August', desde el sur vienen también con su oscuridad y crudeza Victoria Ford, Ventiuno traerá su 'Dopamina', y Uniforms vendrá a que nadie se quede quieto en ningún momento. Todo esto y algunas sorpresas más desde las 21 horas junto al equipo del programa que te despierta cada mañana.

Ya sabes, entrada gratuita hasta completar aforo. Y si no puedes venir, no te lo pierdas,retransmitiremos todo en directo a través de Radio 3. Bolas de espejos, bailes en pareja, ponche saboteado. Y sobre todo música de las bandas emergentes que llevas escuchando un tiempo en nuestra emisora.

Si quieres ir preparándote para gritar estos temazos, aquí te dejamos el enlace a nuestra lista de Spotify: https://open.spotify.com/playlist/4YB8YvBCqsZ6myRF73nQVi?si=IW0hcRzARMSTxt40D85p2w