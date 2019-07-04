ProgramaciProgramación de verano en el ciclo POP CAAC de Sevilla

El Ciclo POP CAAC del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (antes conocido como Nocturama) está inmerso en los conciertos de la segunda semana de su programación veraniega 2019. Desde el pasado 27 de junio y hasta el próximo viernes 19 de julio, el CAAC acoge los conciertos que forman parte de la oferta musical por decimoquinto año consecutivo.

Un cartel en el que destacan las noches protagonizadas por La Bien Querida, que celebrará 10 años del lanzamiendo de su primer disco "Romancero" con un show en formato #Dúo; y también la que ocupará la argentina La Yegros acompñada por su banda al completo, presentando su particular y explosiva combinación de lo urbano y de los folclórico.

A continuación puedes consultar el cartel completo con todas las fechas.