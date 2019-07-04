El festival Brunch -In the Park regresa al Parque Tierno Galván de Madrid

Domingos del 15 de septiembre y hasta el 20 de octubre, Brunch -In The Park en Madrid
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

Un año más vuelve a Madrid una de las citas más importantes de la música electrónica en el sur de Europa. Siguiendo el formato de la pasada temporada, Brunch -In the Park vuelve a la capital para decir adiós al verano y dar la bienvenida al otoño en su hábitat natural, el Parque Enrique Tierno Galván, con seis fechas al aire libre. 

Todos los domingos del 15 de septiembre y hasta el 20 de octubre, Madrid tendrá su espacio para el ocio y cultura, reuniendo a jóvenes y apasionados de la música electrónica, sino también a familias y niños. Amelie Lens encabezará el primer evento el 15 de septiembre y el archiconocido Paul Kalkbrenner será el encargado de despedir a lo grande el último evento de la temporada. A continuación puedes consultar la programación para sus seis cita.

  • 15 de septiembre 

Amelie Lens, Len Faki, Speedy J, Nöle.

  • 22 de septiembre

Adam Beyer, Sama’, Raxon, Natalia Ninou.

  • 29 de septiembre

Maceo Plex, ANNA, Patrice Bäumel, Orbe.

  • 6 de octubre

Boris Brejcha, Ann Clue, Deniz Bul, Theydream.

  • 13 de octubre

Lil’ Louis ‘The Founding Father of House’, The Black Madonna, Egyptian Lover, Fernanda Arrau.

  • 20 de octubre

Paul Kalkbrenner, Monolink (live), TBA, Bea Tricks