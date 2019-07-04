El festival Brunch -In the Park regresa al Parque Tierno Galván de Madrid

Un año más vuelve a Madrid una de las citas más importantes de la música electrónica en el sur de Europa. Siguiendo el formato de la pasada temporada, Brunch -In the Park vuelve a la capital para decir adiós al verano y dar la bienvenida al otoño en su hábitat natural, el Parque Enrique Tierno Galván, con seis fechas al aire libre.

Todos los domingos del 15 de septiembre y hasta el 20 de octubre, Madrid tendrá su espacio para el ocio y cultura, reuniendo a jóvenes y apasionados de la música electrónica, sino también a familias y niños. Amelie Lens encabezará el primer evento el 15 de septiembre y el archiconocido Paul Kalkbrenner será el encargado de despedir a lo grande el último evento de la temporada. A continuación puedes consultar la programación para sus seis cita.

15 de septiembre

Amelie Lens, Len Faki, Speedy J, Nöle.

22 de septiembre

Adam Beyer, Sama’, Raxon, Natalia Ninou.

29 de septiembre

Maceo Plex, ANNA, Patrice Bäumel, Orbe.

6 de octubre

Boris Brejcha, Ann Clue, Deniz Bul, Theydream.

13 de octubre

Lil’ Louis ‘The Founding Father of House’, The Black Madonna, Egyptian Lover, Fernanda Arrau.

20 de octubre

Paul Kalkbrenner, Monolink (live), TBA, Bea Tricks