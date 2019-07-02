Estrenamos 'Es otro programa millennial', nuevo espacio en vídeo de Radio 3 Extra

La nostalgia nos ha invadido y el fenómeno 2000 está de vuelta. Es Otro Programa Millennial, presentado por Laura M. y Álex Gara, ha nacido para comprender de dónde venimos y los referentes culturales que hemos heredado. Lo haremos con artistas y youtubers millennials como Soy una Pringada, Putochinomaricón, Carolina Iglesias, Un Tio Blanco Hetero, Mimi XXL o David Suárez.

¿Fue Avril Lavinge un antes y un después? ¿Los pantalones de tiro bajo de campana nos dejaron marca? ¿Los zumbidos del Messenger nos hicieron impacientes? ¿Voy llorando en un taxi no importa la dirección? Hemos crecido en la imperiosa era de internet que, paulatinamente, se ha posicionado como una extensión de nosotros mismos. Por eso Es Otro Programa Millennial analiza también, con mucha fantasía, en qué punto nos encontramos, cómo usamos las redes sociales y cómo se ha inmiscuido el lenguaje twittero en nuestro día a día.

Es Otro Programa Millennial es un espacio en vídeo exclusivo de Radio 3 Extra. Un capítulo nuevo te estará esperando en la web de Radio 3 y en su app para móviles y tabletas todos los jueves. Ya puedes ver su primera entrega con Percebes y Grelos.

Es otro programa millennial Es Otro Programa Millennial - Percebes y Grelos - 04/07/19 rtve play

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