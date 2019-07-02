10 años de Festival Cruïlla en Radio 3

Volvemos al Festival Cruïlla. Con esta edición ya llevamos 10 años empapándonos de las propuestas de unos de los festivales más diversos. El Cruïlla no es un festival de pop, de música electrónica, de rap, de folk…-bueno, no lo es de manera especializada, y si lo es en su conjunto, porque prácticamente todos los ritmos tienen su lugar en este festival urbano que se celebra en el Recinto del Parc del Fòrum de Barcelona los próximos días 3 al 6 de julio.

Las música urbanas tienen un lugar destacado en el cartel de esta décima edición. Así al retorno de Black Eyed Peas podemos sumar a algunos de las grandes valores de nuestro país como Lildami, Ayax y Prok o Natos y Waor.

Representado a nuestro pop este año en el Cruilla responderán desde el escenario Love of Lesbian, Dorian, Vetusta Morla o Els Pets.

En esta edición el Cruilla vuelve a programar a artistas que se han ido consolidando, es el caso de la francesa ZAZ, los británicos Bastille, el costa marfileño Tiken Jah Fakoli o el DJ y productor austríaco Parov Stelar. A a su lado actuarán pesos pesados de aquel género que un día

conocimos como “world Music”, y que ahora ha roto definitivamente sus fronteras rítmicas y emocionales: Oumou Sangaré o Seu Jorge serán algunos de sus representantes. Tampoco hay etiqueta que contenga las canciones de Jorge Drexler,la sensibilidad de Xoel López o la fuerza contenida de Michael Kiwanuka.