Escucha a Atom Tm en concierto desde el Centro Botín de Santander

Esta semana en Atmósfera os ofrecemos el concierto y el encuentro con Atom Tm grabado el pasado 11 de junio en el Centro Botín de Santander.

Este es el segundo encuentro de la segunda temporada del Ciclo Electrónica Visual que se celebra con el mismo formato que venimos haciendo desde el año pasado. Es decir, asistimos a la escucha del concierto audiovisual y después, en el mismo escenario, Atmósfera mantiene una charla con el artista con participación del público.

La jornada termina con una suerte de clase magistral en la que el artista muestra al público su set de directo in situ y el publico sube al escenario con el artista. Es esta una ocasión única que muy pocos tienen la ocasión de poder disfrutar de primera mano.

A lo largo de nuestra primera hora de Atmósfera escucharemos el concierto HD+ de Atom Tm y la charla que Atmósfera y el público mantuvo con el alemán y también recuperaremos unos minutos de su clase magistral.

Puedes escucharlo en la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2.00h de la mañana.