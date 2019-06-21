Del 30 de junio al 2 de septiembre la electrónica en Barcelona suena en Brunch -In The Park

Del 30 de junio al 2 de septiembre vuelve una nueva edición del Brunch -In The Park. Barcelona volverá a sonar con la mejor electrónica mudial. Un nuevo ciclo del que ya se ha compartido la programación completa para este verano.

Laurent Garnier, Marco Carola, Paco Osuna, Fatboy Slim, Nina Kraviz o Solomun van a ser algunas de sus presencias más destacadas. El cartel, que puedes consultar completo al final de esta noticia, incluye además los nombres de Deborah de Luca, Moscoman, Chaim, Radio Slave, Jennifer Cardini, Daniel Avery, Marco Faraone o Mind Against.

La mayoría de estas citas tendrán lugar, como viene siendo habitual, en los Jardins de Joan Brossa, en pleno Montjuïc. Sin embargo este año se han incorporado dos localizaciones más en el Parc de la Trinitat (Sant Andreu) y Plaça Major (Nou Barris).