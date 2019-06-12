Celebramos el Día de la Musica en el Instituto Cervantes

El 21 de junio es el Día de la Música y en Radio 3 lo vamos a celebrar por todo lo alto con una programación muy especial. Poniendo de manifiesto la creatividad de las mujeres en el mundo de la música.

Serán dos horas, de 20h a 22h, protagonizadas por mujeres para mostrar su talento, escuchar sus canciones y hablar de su lugar en el mundo de la musica. Y de las dificultades que, lamentablemente, se siguen encontrando en este entorno.

Solea Morente con su magia, el regreso de Pauline en la Playa, el glamour de Vega, la personalidad de Tulsa y el carácter de Helena Goch se encontrarán en directo en Radio 3. En un formato exclusivo y desde un lugar muy especial para la cultura, la sede principal del Instituto Cervantes (en Alcala, 49, Madrid). Sera presentado por Virginia Díaz, que se encargará de conducir el especial. Con entrada libre hasta completar aforo. Lo podrás escuchar en directo en Radio 3 y verlo en nuestra web y nuestra app exclusiva en videostreaming.