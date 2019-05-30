El festival Planeta Sound desvela su cartel por días

Planeta Sound Festival es el primer festival de música independiente de Ponferrada que este año celebrará su primera edición los días 19, 20 y 21 de julio.

El viernes 19 de julio, será el turno del cabeza de cartel Miss Caffeina, con su nuevo disco de estudio, Oh Long Johnson. Además, la primera jornada de Planeta Sound contará con los conciertos de Depedro, Varry Brava, Eladio y Los Seres Queridos y los bercianos The Morgans. Cerrará la noche Dridri Dj.

Durante la segunda jornada del festival, el sábado 20, se subirán al escenario los madrileños Izal; Carlos Sadness, Viva Suecia, Zahara, Triángulo Inverso, Embusteros, Olivia y la ponferradina Cia Campillo también aterrizarán en el escenario de Ponferrada el día 20. Los djs que pondrá punto y final a la noche serán Cheese and Bacos djs. Ambos días, La Duendeneta amenizará los descansos entre concierto y concierto.

Para el domingo aún habrá que guardar fuerzas porque durante la sesión vermouth la banda argentina Super Ratones y Los Vinagres se encargarán de animar a los habitantes del Planeta Sound.