Radio 3 en los premios 'Compás del cante'

Los premios “Compás del cante” se otorgan anualmente desde 1984 y premian la trayectoria de figuras del flamenco en el cante, baile y toque. A lo largo de estos años han sido distinguidos 32 artistas: Fernanda de Utrera, Paco de Lucía, Fosforito, Lebrijano, Antonio Gades, La Paquera de Jerez, Cristina Hoyos o Enrique Morente entre otros. Además de reconocer la figura de los premiados en la filosofía de este galardón está el fomento y promoción del arte y la cultura flamenca.

Manuela Carrasco, diosa del baile flamenco, nació en Triana hace 60 años en una familia de artistas, con su baile autodidacta y de inspiración es parte importante de la historia de este arte con el que ha recorrido los escenarios nacionales e internacionales desde muy joven. El pasado año 2018 el Ministerio de Cultura le otorgó La Medalla de Oro a las bellas artes.

De reciente creación el premio “Nuevo compás” se otorga a figuras emergentes, la primera en conseguir este premio fue la bailaora granadina Patricia Guerrero y este año, su segunda edición, se irá hasta Chiclana a casa del cantaor Rancapino Chico, hijo del también cantaor Alonso Núñez Rancapino.

La gala solidaria y abierta al público, presentada por Teo Sánchez, además de la entrega de premios contará con las actuaciones del guitarrista Rafael Riqueni, ganador del “Compás del cante” en la edición anterior, la bailaora Alba Heredia, el cantaor Rancapino Chico y su sobrina, la jovencísima cantaora Esmeralda Rancapino.