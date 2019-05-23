Radio 3 te resume lo mejor del festival Tomavistas 2019

Este fin de semana podrás disfrutar de los conciertos del festival Tomavistas que este año celebra su quinto aniversario. Los días 24 y 25 de mayo pasarán por los tres escenarios del Parque Enrique Tierno Galván artistas de la talla de Beach House, Spiritualized, Cigarettes After Sex, Deerhunter, Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante, Morgan o Ángel Stanich, entre otros muchos.

Radio 3 te ofrecerá los mejores conciertos en un programa especial el próximo sábado 1 de junio, de 13 a 15 h. , presentado por Gustavo Iglesias.