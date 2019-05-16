Radio 3 desde el WOMAD 2019

Un año más Radio 3 ha estado presente en el WOMAD, el festival Músicas del Mundo, las Artes y la Danza que este 2019 ha celebrado en Cáceres su 28ª edición los días 9, 10, 11 y 12 de mayo. Cuatro jornadas repletas de la música de 32 grupos y solistas procedentes de catorce países diferentes: España, Togo, Francia, Perú, Argentina, Turquía, Marruecos, Estados Unidos, Inglaterra, Isla de Mauricio, Cuba, Holanda, Senegal y Trinidad y Tobago.

Descubre lo mejor de las músicas del mundo este sábado 18 en un programa especial presentado por Laura Martínez y Alex Gara en el que de 13 a 15h podrás escuchar los conciertos de Jungle by Night (Holanda), Delgres (Francia), María Rodés (España) , Gaye su Akyol (Turquía) o La Dame Blanche (Cuba) entre otros.

Esta vigésimo octava edición del WOMAD 2019 se ha abierto en sus escenarios de la Plaza Mayor, Santa María y San Jorge además de en otros espacios del casco antiguo de Cáceres donde los asistentes pudieron de disfrutar de otras actividades como talleres, pasacalles, proyecciones cinematográficas o exposiciones, consiguiendo la fusión entre culturas y la concienciación hacia unas sociedades más justas, libres e iguales.