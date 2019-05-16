Jamiroquai, nuevo cabeza de cartel de BIME LIVE

Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy y Do Nothing se unen a la nómina de artistas del BIME LIVE qie celebrará su séptima edición los días 1 y 2 de noviembre en el BEC! de Bilbao.

Artífices del resurgimiento del funk en los 90 y elevados a la categoría de icono, Jamiroquai se suman al cartel de BIME LIVE tras 14 años sin dejarse ver en Euskadi. Liderada por el carismático e incombustible Jay Kay, la banda británica ha vendido más de 27 millones de discos en todo el mundo, marcando el sonido una década.