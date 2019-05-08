Crüilla anuncia los horarios de su próxima edición que incluirá un escenario Radio 3

El Festival Cruïlla ha publicado los horarios para su próxima edición que tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona. Décima cita con el festival barcelonés que volverá a contar con un escenario Radio 3 por los que pasarán el viernes 5 de julio Berri Txarrak, Dermot Kennedy e ISEO & Dodosound; y el sábado 6 de julio lo harán El Petit de Cal Eril, Cala Vento y Marcelo D2.

El arranque del Cruïlla lo marcará la actuación en primer lugar de Aurora y después uno de los grandes reclamos del festival, la vuelta a los escenarios de Barcelona de Black Eyed Peas.

El viernes 5 de julio se vivirán las actuaciones de Bastille, Vetusta Morla, Foals, Tiken Jah Fakoly, Zaz y Garbage, entre otros. Y en la última jornada, la del sábado, se vivirá uno de los concierto más esperados del año, el único concierto de Kylie Minogue en España. En esa jornada también actuarán Years & Years, Love of Lesbian, Seu Jorge, Dorian, Oumou Sangaré o Michael Kiwanuka, entre otros.

Puedes consultar los horarios completos en la página web del festival Cruïlla haciendo click aquí.