Crüilla anuncia los horarios de su próxima edición que incluirá un escenario Radio 3

Cartel del festival Cruïlla 2019
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

El Festival Cruïlla ha publicado los horarios para su próxima edición que tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona. Décima cita con el festival barcelonés que volverá a contar con un escenario Radio 3 por los que pasarán el viernes 5 de julio Berri Txarrak, Dermot Kennedy e ISEO & Dodosound; y el sábado 6 de julio lo harán El Petit de Cal Eril, Cala Vento y Marcelo D2.

El arranque del Cruïlla lo marcará la actuación en primer lugar de Aurora y después uno de los grandes reclamos del festival, la vuelta a los escenarios de Barcelona de Black Eyed Peas.

El viernes 5 de julio se vivirán las actuaciones de Bastille, Vetusta Morla, Foals, Tiken Jah Fakoly, Zaz y Garbage, entre otros. Y en la última jornada, la del sábado, se vivirá uno de los concierto más esperados del año, el único concierto de Kylie Minogue en España. En esa jornada también actuarán Years & Years, Love of Lesbian, Seu Jorge, Dorian, Oumou Sangaré o Michael Kiwanuka, entre otros.

Puedes consultar los horarios completos en la página web del festival Cruïlla haciendo click aquí.