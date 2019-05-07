Radio 3 te acerca Universimad 2019

En el marco de las Fiestas de San Isidro de Madrid, un año más se celebra el festival Universimad y Radio 3 ha preparado un especial para que no te pierdas nada.

El próximo domingo 12 de mayo podrás seguir, a través de nuestros canales habituales, los conciertos del grupo madrileño de folk y música de raíz Club del Río y a las salmantinas Estrogenuinas entre muchos otros. A partir de las 22 horas, en directo desde la Explanada Multiusos de Madrid Río en Arganzuela.

Presentado por Gustavo Iglesias, el evento contará con The Royal Flash, y con los participantes del certamen Rock Villa de Madrid: Basanta, Beluga, Break de Senses, Chloé Bird y José Domingo. Entre ellos Radio 3 seleccionará a la banda ganadora del Premio Radio 3, que será la protagonista en uno de Los Conciertos de Radio 3 y su emisión por radio y televisión.

Dentro de Universimad se celebra la 40ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid, que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid en 1978. Entre otros premios, como el que concede Radio 3, los finalistas optarán a ser incluidos en una gira por España dentro del ciclo AIEnRUTa Artistas.