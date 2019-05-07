Llega la fiesta de Radio 3 en el Museo Reina Sofía
- Radio 3 se une al Día Internacional de los Museos con una gran fiesta de música en directo en el Museo Reina Sofía
- 15 horas en con 48 actuaciones de artistas
- Viernes 17 de mayo, desde las 7:00 y hasta las 24:00 horas, con entrada libre
- En streaming en la web de Radio 3, en la app o en Radio 3 HQ en la TDT
Radio 3 celebra el viernes 17 de mayo, por cuarto año consecutivo, el Día Internacional de los Museos con una gran fiesta en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Durante 15 horas ininterrumpidas Radio 3 ofrecerá actuaciones en directo con la participación de 50 artistas como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Carolina Durante, Niño de Elche, Sílvia Pérez Cruz, Rocío Márquez y Anni B Sweet. La entrada será libre hasta completar aforo. La fiesta cuenta con la colaboración de la Acción Cultural Española.
Fiesta anticipada
El día 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, conmemoración que arrancó en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Radio 3 se anticipa a esta cita, y el viernes 17 lo celebrará con 15 horas de música en directo y 3 horas de sesiones de baile con los dj’s de la emisora.
Desde las 7:00 y hasta las 22:00 horas actuarán en el patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía artistas como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Niño De Elche, Mikel Erentxun, Rocío Márquez, Javiera Mena, Zahara, Axolotes Mexicanos, The Crab Apples, Miqui Puig, El Petit De Cal Eril, Boyanka Kostova, Guitarricadelafuente, Siete70, Dora, Novio Caballo o Rusos Blancos.
También participaran con su música en directo Anni B Sweet, Kuve, Alice Wonder, Presumido, Hidrogenesse, Mäbu, Santero y Los Muchachos, Virginia Rodrigo, Mecánica Popular, Judith Mateo, Sílvia Pérez Cruz, Javier Colina, Josemi Carmona, Enriquito, Pepe Bao, Pipo Romero, Alber Solo & The Firebirdblues, Linda Guilala, Los Pilotos, Lorena Álvarez, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, John Grvy, Dinero, Niña Coyote eta Chico Tornado, The Limboos, Los Bengala, Mucho, Carolina Durante y El Kanka.
Además, en el jardín de Sabatini, a partir de las 21:00 y hasta las 24:00 horas, la música electrónica será la protagonista con Maria Taosa, Rodrigo Suárez, Laura Martinez, José Manuel Sebastián, Alex García y Carolina Alba.
La jornada se podrá seguir en directo en la emisión habitual de Radio 3, en la aplicación exclusiva para móviles y tabletas o en Radio 3 HQ en la TDT. También se podrá ver en videostreaming en la web de la emisora.
Radio 3 es una emisora diferente a todas las demás, dedicada por completo a la música de calidad y la cultura, a la creatividad y la diversidad. Innovando con contenidos en Radio 3 Extra o en plataformas como Radio 3 HQ o su exclusiva App para dispositivos móviles.
Programa de conciertos (Patio Nouvel)
7.00 Hoy empieza todo con Ángel Carmona
Axolotes Mexicanos
Carolina Durante
Zahara
The Crab Apples (AIE)
Mucho
El Petit de Cal Eril (AIE)
BoyankaKostova
Guitarricadelafuente
9.00 Hoy empieza todo con Marta Echeverría
Rocío Márquez
Siete70
Dora
Miqui Puig
Javiera Mena
Novio Caballo
Rusos Blancos
11.00 180 grados
Anni B Sweet
Kuve
Alice Wonder
Mikel Erentxun
12.00 Siglo 21
Niño de Elche
Presumido
Hidrogenesse
13.00 Como lo oyes
Mäbu
Santero y los Muchachos
El Kanka
Virginia Rodrigo
14.00 Discópolis
Mecánica Popular
Judith Mateo
15.00 Cuando los elefantes sueñan con la música
Sílvia Pérez Cruz
Javier Colina
Josemi Carmona
16.00 Saltamontes
Enriquito
Pepe Bao
Pipo Romero
Alber Solo & The Firebirdblues
17.00 Disco grande
Linda Guilala
Los Pilotos
Lorena Álvarez
18.00 Turbo 3
Derby Motoreta's Burrito Kachimba
John Grvy
Dinero
19.00 El sótano
Niña Coyote eta Chico Tornado
The Limboos
Los Bengala
De 20.00 a 22.00 Fin de fiesta
Amaia
Vetusta Morla
La Casa Azul
Programa DJ´s (Jardín Sabatini)
HORA DJ
21.00 h Laura Martínez
21.30 h Alex García
22.00 h José Manuel Sebastián
22.30 h Carolina Alba
23.00 h María Taosa
23.30 h Rodrigo Suárez