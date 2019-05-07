Viernes 17 de mayo

Llega la fiesta de Radio 3 en el Museo Reina Sofía

  • Radio 3 se une al Día Internacional de los Museos con una gran fiesta de música en directo en el Museo Reina Sofía
  • 15 horas en con 48 actuaciones de artistas
  • Viernes 17 de mayo, desde las 7:00 y hasta las 24:00 horas, con entrada libre
  • En streaming en la web de Radio 3, en la app o en Radio 3 HQ en la TDT
Radio 3 en el Día Internacional de los Museos 2019
RADIO 3

Radio 3 celebra el viernes 17 de mayo, por cuarto año consecutivo, el Día Internacional de los Museos con una gran fiesta en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Durante 15 horas ininterrumpidas Radio 3 ofrecerá actuaciones en directo con la participación de 50 artistas como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Carolina Durante, Niño de Elche, Sílvia Pérez Cruz, Rocío Márquez y Anni B Sweet. La entrada será libre hasta completar aforo. La fiesta cuenta con la colaboración de la Acción Cultural Española.

Fiesta anticipada

El día 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, conmemoración que arrancó en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Radio 3 se anticipa a esta cita, y el viernes 17 lo celebrará con 15 horas de música en directo y 3 horas de sesiones de baile con los dj’s de la emisora.

Desde las 7:00 y hasta las 22:00 horas actuarán en el patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía artistas como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Niño De Elche, Mikel Erentxun, Rocío Márquez, Javiera Mena, Zahara, Axolotes Mexicanos, The Crab Apples, Miqui Puig, El Petit De Cal Eril, Boyanka Kostova, Guitarricadelafuente, Siete70, Dora, Novio Caballo o Rusos Blancos.

También participaran con su música en directo Anni B Sweet, Kuve, Alice Wonder, Presumido, Hidrogenesse, Mäbu, Santero y Los Muchachos, Virginia Rodrigo, Mecánica Popular, Judith Mateo, Sílvia Pérez Cruz, Javier Colina, Josemi Carmona, Enriquito, Pepe Bao, Pipo Romero, Alber Solo & The Firebirdblues, Linda Guilala, Los Pilotos, Lorena Álvarez, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, John Grvy, Dinero, Niña Coyote eta Chico Tornado, The Limboos, Los Bengala, Mucho, Carolina Durante y El Kanka.

Además, en el jardín de Sabatini, a partir de las 21:00 y hasta las 24:00 horas, la música electrónica será la protagonista con Maria Taosa, Rodrigo Suárez, Laura Martinez, José Manuel Sebastián, Alex García y Carolina Alba.

La jornada se podrá seguir en directo en la emisión habitual de Radio 3, en la aplicación exclusiva para móviles y tabletas o en Radio 3 HQ en la TDT. También se podrá ver en videostreaming en la web de la emisora.

Radio 3 es una emisora diferente a todas las demás, dedicada por completo a la música de calidad y la cultura, a la creatividad y la diversidad. Innovando con contenidos en Radio 3 Extra o en plataformas como Radio 3 HQ o su exclusiva App para dispositivos móviles.

Programa de conciertos (Patio Nouvel)

7.00 Hoy empieza todo con Ángel Carmona

Axolotes Mexicanos

Carolina Durante

Zahara

The Crab Apples (AIE)

Mucho

El Petit de Cal Eril (AIE)

BoyankaKostova

Guitarricadelafuente

9.00 Hoy empieza todo con Marta Echeverría

Rocío Márquez

Siete70

Dora

Miqui Puig

Javiera Mena

Novio Caballo

Rusos Blancos

11.00 180 grados

Anni B Sweet

Kuve

Alice Wonder

Mikel Erentxun

12.00 Siglo 21

Niño de Elche

Presumido

Hidrogenesse

13.00 Como lo oyes

Mäbu

Santero y los Muchachos

El Kanka

Virginia Rodrigo

14.00 Discópolis

Mecánica Popular

Judith Mateo

15.00 Cuando los elefantes sueñan con la música

Sílvia Pérez Cruz

Javier Colina

Josemi Carmona

16.00 Saltamontes

Enriquito

Pepe Bao

Pipo Romero

Alber Solo & The Firebirdblues

17.00 Disco grande

Linda Guilala

Los Pilotos

Lorena Álvarez

18.00 Turbo 3

Derby Motoreta's Burrito Kachimba

John Grvy

Dinero

19.00 El sótano

Niña Coyote eta Chico Tornado

The Limboos

Los Bengala

De 20.00 a 22.00 Fin de fiesta

Amaia

Vetusta Morla

La Casa Azul

Programa DJ´s (Jardín Sabatini)

HORA DJ

21.00 h Laura Martínez

21.30 h Alex García

22.00 h José Manuel Sebastián

22.30 h Carolina Alba

23.00 h María Taosa

23.30 h Rodrigo Suárez