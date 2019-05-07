Llega la fiesta de Radio 3 en el Museo Reina Sofía

Radio 3 celebra el viernes 17 de mayo, por cuarto año consecutivo, el Día Internacional de los Museos con una gran fiesta en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Durante 15 horas ininterrumpidas Radio 3 ofrecerá actuaciones en directo con la participación de 50 artistas como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Carolina Durante, Niño de Elche, Sílvia Pérez Cruz, Rocío Márquez y Anni B Sweet. La entrada será libre hasta completar aforo. La fiesta cuenta con la colaboración de la Acción Cultural Española.

Fiesta anticipada

El día 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, conmemoración que arrancó en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Radio 3 se anticipa a esta cita, y el viernes 17 lo celebrará con 15 horas de música en directo y 3 horas de sesiones de baile con los dj’s de la emisora.

Desde las 7:00 y hasta las 22:00 horas actuarán en el patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía artistas como Vetusta Morla, La Casa Azul, Amaia, Niño De Elche, Mikel Erentxun, Rocío Márquez, Javiera Mena, Zahara, Axolotes Mexicanos, The Crab Apples, Miqui Puig, El Petit De Cal Eril, Boyanka Kostova, Guitarricadelafuente, Siete70, Dora, Novio Caballo o Rusos Blancos.

También participaran con su música en directo Anni B Sweet, Kuve, Alice Wonder, Presumido, Hidrogenesse, Mäbu, Santero y Los Muchachos, Virginia Rodrigo, Mecánica Popular, Judith Mateo, Sílvia Pérez Cruz, Javier Colina, Josemi Carmona, Enriquito, Pepe Bao, Pipo Romero, Alber Solo & The Firebirdblues, Linda Guilala, Los Pilotos, Lorena Álvarez, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, John Grvy, Dinero, Niña Coyote eta Chico Tornado, The Limboos, Los Bengala, Mucho, Carolina Durante y El Kanka.

Además, en el jardín de Sabatini, a partir de las 21:00 y hasta las 24:00 horas, la música electrónica será la protagonista con Maria Taosa, Rodrigo Suárez, Laura Martinez, José Manuel Sebastián, Alex García y Carolina Alba.

La jornada se podrá seguir en directo en la emisión habitual de Radio 3, en la aplicación exclusiva para móviles y tabletas o en Radio 3 HQ en la TDT. También se podrá ver en videostreaming en la web de la emisora.

Radio 3 es una emisora diferente a todas las demás, dedicada por completo a la música de calidad y la cultura, a la creatividad y la diversidad. Innovando con contenidos en Radio 3 Extra o en plataformas como Radio 3 HQ o su exclusiva App para dispositivos móviles.