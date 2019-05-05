Warm Up sube de categoría y cierra su tercera edición con 56.000 asistentes
- La revolución musical de La Casa Azul ha puesto el recinto patas arriba
- Novedades Carminha "enseñan a los guiris cómo se baila" con su verbena garagera
- Vetusta Morla vuelven al mismo recinto un año después, esta vez para formar parte del festival
Warm Up ha cerrado su tercera edición con 56.000 asistentes totales en sus dos jornadas en el recinto y hasta 80.000 a lo largo de toda la semana en las diferentes acciones con las que llena la ciudad de Murcia de música. El colofón ha llegado mucho antes de la hora de cierre del recinto, en torno a la medianoche con La Casa Azul. Su revolución musical ha puesto el recinto patas arriba como ningún otro concierto, por mucho que los nombres internacionales deslumbren en un cartel.
Las canciones de 'La Gran Esfera' llevan tanto tiempo con nosotros que han resonado en el recinto con la misma intensidad que los himnos más longevos. Aunque el momento más especial del concierto no ha salido de ese nuevo disco, ha sido "Esta noche solo cantan para mi", la canción que Guille Milkyway ha dedicado a Juan de Pablos.
El relevo en el escenario uno lo ha recogido Vetusta Morla que volvían un año después al mismo sitio pero a distinto lugar. Entonces presentaban su disco justo antes de comenzar el festival, ahora vuelven para inaugurar la larga gira de festivales que les va a mantener ocupados durante el verano. La emotividad de sus canciones, la cadencia del set, el empaste de todas sus épocas, y el mimo, la dedicación y la profesionalidad con la que Vetusta Morla se enfrentan a cada uno de sus conciertos los ha convertido, a día de hoy, en el mejor directo nacional.
Novedades Carminha quieren vernos bailar siempre y lo han conseguido inventando un genero: la verbena indie, o lo que es lo mismo, la fusión del garage y el latineo. La fórmula les ha valido un ascenso rápido, rápido (nada de lento). Eso en lo musical, sobre el escenario algo de karaoke, un poco de desfachatez, mucho sentido del humor y, desde luego, entrega.
30 años no son nada
30 años no son nada para Teenage Fanclub, ni siquiera seguir sin Gerard Love parece haberles afectado. Han pasado ya más años de los que tenían cuando compusieron 'What You Do To Me' y sigue sonando como si fuera un (buenísimo) single del disco que dicen tener casi listo para principios del año que viene. Además de una calidad como músicos indiscutible, su otra gran baza es tejer un setlist que viaja entre discos sin sobresaltos porque lo que firmaban entonces no suena desfasado, y lo que firman hoy conserva la clase de entonces. Por cierto, horario británico para ellos, ojalá más conciertos así.
Warm Up ya anuncia los abonos para su edición de 2020 y seguro que la viviremos juntos en Radio 3.