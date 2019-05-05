Warm Up sube de categoría y cierra su tercera edición con 56.000 asistentes

Warm Up ha cerrado su tercera edición con 56.000 asistentes totales en sus dos jornadas en el recinto y hasta 80.000 a lo largo de toda la semana en las diferentes acciones con las que llena la ciudad de Murcia de música. El colofón ha llegado mucho antes de la hora de cierre del recinto, en torno a la medianoche con La Casa Azul. Su revolución musical ha puesto el recinto patas arriba como ningún otro concierto, por mucho que los nombres internacionales deslumbren en un cartel.

Las canciones de 'La Gran Esfera' llevan tanto tiempo con nosotros que han resonado en el recinto con la misma intensidad que los himnos más longevos. Aunque el momento más especial del concierto no ha salido de ese nuevo disco, ha sido "Esta noche solo cantan para mi", la canción que Guille Milkyway ha dedicado a Juan de Pablos.

El relevo en el escenario uno lo ha recogido Vetusta Morla que volvían un año después al mismo sitio pero a distinto lugar. Entonces presentaban su disco justo antes de comenzar el festival, ahora vuelven para inaugurar la larga gira de festivales que les va a mantener ocupados durante el verano. La emotividad de sus canciones, la cadencia del set, el empaste de todas sus épocas, y el mimo, la dedicación y la profesionalidad con la que Vetusta Morla se enfrentan a cada uno de sus conciertos los ha convertido, a día de hoy, en el mejor directo nacional.

Novedades Carminha quieren vernos bailar siempre y lo han conseguido inventando un genero: la verbena indie, o lo que es lo mismo, la fusión del garage y el latineo. La fórmula les ha valido un ascenso rápido, rápido (nada de lento). Eso en lo musical, sobre el escenario algo de karaoke, un poco de desfachatez, mucho sentido del humor y, desde luego, entrega.

Radio 3 te ha llevado a casa 10 horas de conciertos en directoJavier Rosa