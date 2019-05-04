La lluvia no puede con la primera jornada del Warm Up Festival

Siguen creciendo la apuesta del Warm Up Festival. No hay más que mirar el calado de los cabezas de cartel, todos internacionales, de esta tercera edición. El primer gran festival de la temporada ha empezado gris y cubierto, pero nada que haya amenazado el despegue del cohete musical de Zahara. 'Astronauta' brilla sobre el escenario con sus altibajos emotivos y sus cambios de ritmo, entre la calma y el baile absoluto. Qué alegría ver sobre el escenario a un artista del panorama independiente bailando sin complejos, coreografía incluída.

¿Cómo se ha convertido un disco de hace una semana en un concierto imprescindible? Va a resultar que Carolina Durante sí que son la banda sonora de nuestras vidas, anque hayan entrado en ellas hace poco más de un año. Guitarrazos casi tan punzantes como sus letras (reparten para todos, desde Mikel Izal a Albert Rivera) y energía desbordante en un concierto sin un minuto de pausa en el que han entrado las canciones de su debut y las que les han aupado hasta este momento de gloria que están viviendo. Una de ellas 'Perdona (ahora sí que sí)', aprovechando que Amaia tocaba justo antes que ellos en el escenario de al lado.

Amaia canta junto a Carolina DuranteLiberto Peiro

Second jugaban en casa y como tal han sido aclamados después de una cuenta atrás que anunciaba el estreno del videoclip de 'Quién pensaba en eso', una de las canciones de su último disco. La emoción de sus letras y la fuerza de la voz de Sean Frutos ha sido la "manta" que ha necesitaba el recinto para volver a entrar en calor.

El color llega con Two Door Cinema Club Los horarios murcianos han hecho que a medianoche se alzaran sobre el recinto los muros de guitarras que levantan desde hace más de tres décadas The Jesus and Mary Chain. Las leyendas escocesas han puesto sobre el escenario su historia y parte de esa resurección que fue en 2017 el disco con el que volvían después de 19 años de ausencia. The Jesus and Mary Chain en su actuación en Warm UpJavier Rosa Otra vuelta, aunque menos dilatada, la de Two Door Cinema Club que podrían haber aprovechado la oportunidad del Warm Up para adelantar algo de su cuarto disco pero han preferido agitar los himnos de sus tres albumes ya publicados. Para subirse al escenario a la una y media de la madrugada ha sido la estrategia más inteligente porque el baile ha sido imparable. Infalibles.