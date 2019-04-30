18 nuevos nombres para el FIB 2019

Marina,The Hunna, Krept X Konan, Black Lips, Cassius, AJ Tracey, FJAAK, Or:La, Gus Dapperton, Hot Time Dub Machine, Cora Novoa, Project Pablo, CC:Disco!, Disco Las Palmeras!, Kokoshca, Peaness, Monterrosa y Novio Caballo son las nuevas confirmaciones del FIB19 que este año se celebrará los próximos 18, 19, 20 y 21 de julio en Benicàssim.

Ellos se unirán a brillantes cabezas de cartel dados a conocer en anteriores ocasiones como KINGS OF LEON y LANA DEL REY, ambos en fechas únicas en España, FATBOY SLIM y VETUSTA MORLA interpretando "Un Día En El Mundo" y artistas como THE 1975, FRANZ FERDINAND, GEORGE EZRA, JESS GLYNNE, KODALINE, y otros, para celebrar los 25 años del fesetival.