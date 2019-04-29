¡Disfruta el Warm Up en Radio 3!

El verano se adelanta con nueva edición del Warm Up, un encuentro al que acude, por tercer año consecutivo, Radio 3 para ofreceros los mejores conciertos de este año.

Two Door Cinema Club, Vetusta Morla, Jesus and Mary Chain, Roosevelt, Second, Zahara, Noel Gallagher's High Fliying Birds, Javiera Mena, Carolina Durante, Delaporte, Teenage Fanclub, Tiga, Miss Caffeina, La Casa azul, Amaia, Novedades Carminha, Putochinomaricón, Alondra Bentley o Cariño forman parte del cartel del Warm Up ’19

El viernes, 3 de mayo, y el sábado, 4 de mayo, nos desplazamos al recinto de la Fica, en Murcia, para emitir, desde allí, dos programas especiales de 21h a 02h conducidos por Virginia Díaz y Leyre Guerrero. ​