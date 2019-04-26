Two Door Cinema Club, Amaral, The Cardigans o Eels al Dcode 2019
- Será el 7 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid
TWO DOOR CINEMA CLUB, AMARAL, THE CARDIGANS, EELS, KAISER CHIEFS, VIVA SUECIA, CARAVAN PALACE, TOM ODELL, LA CASA AZUL, MISS CAFFEINA y GERRY CINNAMON, entre muchas otras bandas actuarán este próximo 7 de septiembre en el festival Dcode 2019.
DCODE 2019 reunirá un año más, en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid, a grandes nombres del indie, del pop y del rock internacional y nacional. La última gran fiesta del verano ofrecerá más de 17 horas de música sobre una pista de baile de césped natural, 3 escenarios y programación para los pequeños fans de DCODEdentro de DCODE KIDS.
Además, DCODE da la bienvenida a ECODE, una propuesta de sostenibilidad que tiene como objetivo disminuir el impacto negativo que ejerce cualquier evento sobre el medio ambiente.
Encabeza DCODE 2019 Two Door Cinema Club que presentará su cuarto álbum de estudio, del que ya se conoce Talk, un primer single de adelanto. Amaral presentará por primera vez en directo Salto al color, su esperado próximo trabajo. Los suecos The Cardigans vuelven a España después de 13 años con su tour 20 aniversario de Gran Turismo, disco al que pertenecen canciones como "My favourite game" o "Erase/Rewind". Eels también forman parte del cartel de Dcode presentando The Deconstruction.