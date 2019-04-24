El festival Paraíso cierra el cartel de su segunda edición y anuncia la creación de un nuevo escenario dedicado a la escena electrónica de Madrid. la última confirmación ha sido la de los rumanos Balkan Taksim, un proyecto que explora los sonidos balcánicos y los mezcla con una elegante psicodelia electrónica.

Por su parte, el nuevo escenario llevará el nombre de Nido y se centrará en los sonidos locales, con especial atención a los DJ y productores

que están revolucionando la escena madrileña y mantienen viva la capital todo el año. Nombres como los de a_mal_gama Soundsystem, Bcosof Live Remixes, Danilo & Fer Xplosion, El Cuerpo del Disco, Estatua de La Libertad, F-on & DJF, Guacamayo Tropical DJs, Jackwasfaster, JAI & Damaru, Juanito Jones y S-brid & Gaspar Antuña.

Todos ellos se suman al cartel ya confirmado que se distribuirá entre los tres espacios habituales del festival, los escenarios Paraíso, Club y Manifesto. Entre los ya confirmados destacan Bob Moses, Ross From Friends, Nicola Cruz, John Talabot, Carista, North State, Laurent Garnier, Pional, Cerrone, Chvrches, Superorganism, Mount Kimbie o Polo & Pan, entre otros.

El festival Paraíso se celebra los días 14 y 15 de junio en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.