Paraíso cierra el cartel de su segunda edición

  • Paraíso tendrá lugar los días 14 y 15 de junio en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.
  • Bob Moses, Cerrone, CHVRCHES,Antal, Balkan Taksim, Charlotte Gainsbourg o Laurent Garnier figuran en el cartel de esta segunda edición.
Cartel de la segunda edición del festival Paraiso
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

El festival Paraíso cierra el cartel de su segunda edición y anuncia la creación de un nuevo escenario dedicado a la escena electrónica de Madrid. la última confirmación ha sido la de los rumanos Balkan Taksim, un proyecto que explora los sonidos balcánicos y los mezcla con una elegante psicodelia electrónica.

Por su parte, el nuevo escenario llevará el nombre de Nido y se centrará en los sonidos locales, con especial atención a los DJ y productores

que están revolucionando la escena madrileña y mantienen viva la capital todo el año. Nombres como los de a_mal_gama Soundsystem, Bcosof Live Remixes, Danilo & Fer Xplosion, El Cuerpo del Disco, Estatua de La Libertad, F-on & DJF, Guacamayo Tropical DJs, Jackwasfaster, JAI & Damaru, Juanito Jones y S-brid & Gaspar Antuña.

Todos ellos se suman al cartel ya confirmado que se distribuirá entre los tres espacios habituales del festival, los escenarios Paraíso, Club y Manifesto. Entre los ya confirmados destacan Bob Moses, Ross From Friends, Nicola Cruz, John Talabot, Carista, North State, Laurent Garnier, Pional, Cerrone, Chvrches, Superorganism, Mount Kimbie o Polo & Pan, entre otros.

El festival Paraíso se celebra los días 14 y 15 de junio en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.