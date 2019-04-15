Radio 3 celebra en concierto el Día de Europa

En esta celebración, Radio 3 pone la música. Es el Día de Europa, la jornada que conmemora la unidad del continente europeo y un proyecto por la paz que este año cumple 69 años. Un aniversario al que nos adelantamos para organizar un gran concierto al estilo Radio 3 con la colaboración del Parlamento Europeo y el Centro Cultural Conde Duque.

Lo celebramos el miércoles 8 de mayo en el patio del Centro Cultural Conde Duque de Madrid, en el núcleo de este barrio que guarda lo mejor del centro de la capital. Este fue el espacio para celebrar el Día de Europa con Radio 3 y con la música en directo de Ketama, Macaco, Los Punsetes, Cupido, Viva Suecia y Dorian. Los conciertos empezaron a las 20.00h, siempre con entrada libre hasta completar ocupación máxima. También se pudieron seguir en directo a través de Radio 3 y en vídeo en streaming en radio3.es y en nuestra app exclusiva.