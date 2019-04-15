Radio 3 celebra en concierto el Día de Europa
- Con las actuaciones de Ketama, Viva Suecia, Los Punsetes, Macaco, Cupido y Dorian.
- Miércoles 8 de mayo en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid
En esta celebración, Radio 3 pone la música. Es el Día de Europa, la jornada que conmemora la unidad del continente europeo y un proyecto por la paz que este año cumple 69 años. Un aniversario al que nos adelantamos para organizar un gran concierto al estilo Radio 3 con la colaboración del Parlamento Europeo y el Centro Cultural Conde Duque.
Lo celebramos el miércoles 8 de mayo en el patio del Centro Cultural Conde Duque de Madrid, en el núcleo de este barrio que guarda lo mejor del centro de la capital. Este fue el espacio para celebrar el Día de Europa con Radio 3 y con la música en directo de Ketama, Macaco, Los Punsetes, Cupido, Viva Suecia y Dorian. Los conciertos empezaron a las 20.00h, siempre con entrada libre hasta completar ocupación máxima. También se pudieron seguir en directo a través de Radio 3 y en vídeo en streaming en radio3.es y en nuestra app exclusiva.
El cartel
Macaco y Los Punsetes eligieron esta celebración del Día de Europa para adelantar el sonido de sus nuevos discos.
Ésta fue también una cita que Ketama no se quisieron perder para incluirla en su vuelta a los escenarios.
También fue el momento de comprobar en directo la fuerza de Cupido, la "boy band" que forman Pimp Flaco y Solo Astra y que es la sensación de la escena urbana.
Viva Suecia se subieron al escenario de este Día de Europa con una propuesta muy especial con la que nos dieron una razón más de que éste es su momento.
Y en toda fiesta no puede faltar el baile, de lo que se encargaron Dorian, maestros del pop electrónico nacional y una auténtica fábrica de himnos.