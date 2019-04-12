Elza Soares, Kamasi Washington y Ólafur Arnalds entre los nombres de la 25 edición de La Mar de Músicas

La Mar de Músicas cumple 25 años. Una edición muy especial que será además la primera sin su creador, Paco Martín, fallecido el pasado mes de agosto. Esta edición mirará a Portugal como país invitado con 14 bandas, pero que hará un recorrido musical ecléctico por el mundo a través de 43 grupos.

Comenzará el 19 de julio, en su sede habitual en Cartagena, con el único concierto en España de la brasileña Elza Soares. Terminará el 27 de julio con una noche especial dedicada a la saga de los Morente, con la actuación de los tres hijos de Enrique Morente: Kike, Estrella y Soleá. En sus fechas intermedias pasarán por Cartagena tres grandes nombres del jazz: el llamado a serlo todo en la música Kamasi Washington, la banda Snarky Puppy y el creador del ethio-jazz Mulatu Astatke. También africanos, como Astatake, Fra! y Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, o SalifKeita.

Además contará con la presencia de Sílvia Pérez Cruz acompañada por el maestro brasileño Toquinho, Mon Laferte, Orquesta Akokán,Miss Bolivia, Pascuala Ilabaca, Trending Tropics, Marlon Williams, Amaia, Los Hermanos Cubero, Niño de Elche, Lorena Álvarez, António Zambujo, Luísa Sobral, Rui Massena, Dead Combo, Conan Osíris, María de Medeiros acompañada por Legendary Tigerman, Pongo, Mayra Andrade, Dino D´Santiago, el productor Branko, Fumaça Preta, Joana Vasconcelos, Carlina, Mariza y Ana Moura.