Radio Exterior de España recuperará próximamente la emisión de unos de sus programas más emblemáticos, dirigido al colectivo de residentes españoles en los cinco continentes.

Españoles en el Exterior, dirigido y presentado por Juan Roldán, y con periodicidad semanal, acercará la realidad de la vida de esos españoles y se ocupará igualmente de todas las cuestiones relacionadas con prestaciones sanitarias, pensiones, retornados, ayudas de los gobiernos autonómicos de España, asociacionismo, nacionalidad, Casas regionales en el exterior, etc.

Todos aquellos españoles interesados en participar en el programa para relatar sus experiencias pueden hacerlo dirigiéndose al correo electrónico exterior.ree@rtve.es